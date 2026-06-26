В России установили пошлины за лицензии на торговлю табаком

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пошлинах за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

За предоставление лицензии на оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией установлена пошлина в размере 800 тысяч рублей, за розничную или развозную торговлю — 20 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пошлинах за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ устанавливает в Налоговом кодексе размеры госпошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю такой продукцией, а также за подтверждение соответствия обязательным требованиям каждые пять лет со дня выдачи лицензии.

Пошлина за предоставление лицензии на закупку табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для нее, а также на их хранение и поставку (оптовая торговля) устанавливается в размере 800 тысяч рублей. За продление ее действия на срок, не превышающий пяти лет с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче такой лицензии, пошлина составит 3500 рублей, превышающий пять лет с такой даты - 800 тысяч рублей.

За предоставление лицензий на розничную или развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией либо их продление пошлины устанавливаются в размере 20 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.

Кроме того, за рассмотрение заявления о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям для лиц, занимающихся производством и оборотом табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для ее производства, устанавливается пошлина в том же размере, что и за предоставление соответствующего вида лицензии. Подтверждение соответствия осуществляется каждые пять лет со дня выдачи лицензии.

Сейчас в России действуют пошлины за выдачу лицензий на производство, хранение и поставку произведенной табачной или никотинсодержащей продукции и сырья для ее производства, ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из РФ – в размере 9,5 миллионов рублей, на производство, хранение и поставку произведенных сигар – в размере 65 тысяч рублей, на закупку табачной и никотинсодержащей продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли - 45 тысяч рублей.

В аналогичных размерах пошлины должны будут уплачиваться и за рассмотрение заявления о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям лиц, занятых такой деятельностью. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Табачный рынок - это огромные обороты и серьезные акцизные поступления в бюджет. Но до сих пор лицензирование этого вида деятельности происходило фактически бесплатно для крупных оптовиков, что порождало массу недобросовестных игроков и серых схем, ранее заявлял журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.