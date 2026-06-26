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В России установили пошлины за лицензии на торговлю табаком - РИА Новости, 26.06.2026
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17:58 26.06.2026
В России установили пошлины за лицензии на торговлю табаком

В России установили пошлины за лицензии на оптовую и розничную торговлю табаком

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкЗаготовка табачного листа
Заготовка табачного листа - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Заготовка табачного листа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пошлинах за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России.
  • За предоставление лицензии на оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией установлена пошлина в размере 800 тысяч рублей, за розничную или развозную торговлю — 20 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.
  • Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пошлинах за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает в Налоговом кодексе размеры госпошлин за выдачу лицензий на оптовую и розничную торговлю такой продукцией, а также за подтверждение соответствия обязательным требованиям каждые пять лет со дня выдачи лицензии.
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Пошлина за предоставление лицензии на закупку табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для нее, а также на их хранение и поставку (оптовая торговля) устанавливается в размере 800 тысяч рублей. За продление ее действия на срок, не превышающий пяти лет с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче такой лицензии, пошлина составит 3500 рублей, превышающий пять лет с такой даты - 800 тысяч рублей.
За предоставление лицензий на розничную или развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией либо их продление пошлины устанавливаются в размере 20 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии.
Кроме того, за рассмотрение заявления о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям для лиц, занимающихся производством и оборотом табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для ее производства, устанавливается пошлина в том же размере, что и за предоставление соответствующего вида лицензии. Подтверждение соответствия осуществляется каждые пять лет со дня выдачи лицензии.
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Сейчас в России действуют пошлины за выдачу лицензий на производство, хранение и поставку произведенной табачной или никотинсодержащей продукции и сырья для ее производства, ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из РФ – в размере 9,5 миллионов рублей, на производство, хранение и поставку произведенных сигар – в размере 65 тысяч рублей, на закупку табачной и никотинсодержащей продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли - 45 тысяч рублей.
В аналогичных размерах пошлины должны будут уплачиваться и за рассмотрение заявления о периодическом подтверждении соответствия лицензионным требованиям лиц, занятых такой деятельностью. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
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Табачный рынок - это огромные обороты и серьезные акцизные поступления в бюджет. Но до сих пор лицензирование этого вида деятельности происходило фактически бесплатно для крупных оптовиков, что порождало массу недобросовестных игроков и серых схем, ранее заявлял журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Закон вводит адекватный финансовый порог входа на рынок, считает он. Депутат выразил уверенность в том, что лицензия для крупного оптового звена, где идут миллиардные партии, стоит 800 тысяч рублей, и это серьезные деньги, которые отсекут однодневки и фирмы-пустышки. По его словам, для обычного магазина "у угла", торгующего сигаретами, пошлина - 20 тысяч рублей в год, что не убьет малый бизнес, но заставит его работать официально и платить налоги.
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