ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар тремя ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи ВКС России нанесли по координатам ПВД противника удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям", - добавили в МО РФ.