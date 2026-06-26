Рейтинг@Mail.ru
ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 26.06.2026 (обновлено: 17:04 26.06.2026)
ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

МО РФ: ВКС нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Воздушно-космические силы нанесли удар тремя ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР.
  • Средствами объективного контроля были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар тремя ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командование приняло решение уничтожить обнаруженные цели авиационными средствами поражения.
"Экипажи ВКС России нанесли по координатам ПВД противника удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям", - добавили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видео нанесения ударов.​
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ВКС России нанесли удар по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ
25 июня, 13:40
 
РоссияВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала