ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Воздушно-космические силы нанесли удар тремя ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР.
- Средствами объективного контроля были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы нанесли удар тремя ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации ВСУ на Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что командование приняло решение уничтожить обнаруженные цели авиационными средствами поражения.
"Экипажи ВКС России нанесли по координатам ПВД противника удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям", - добавили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видео нанесения ударов.