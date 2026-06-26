Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- За неделю ВСУ потеряли более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение недели продолжали наносить поражение живой силе и технике противника, в результате ВСУ потеряли свыше 360 военных, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"За неделю на данном направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы", - добавило Минобороны.