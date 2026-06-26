ВСУ за неделю потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение недели продолжали наносить поражение живой силе и технике противника, в результате ВСУ потеряли свыше 360 военных, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.