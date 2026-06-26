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ВСУ за неделю потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.06.2026
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12:38 26.06.2026
ВСУ за неделю потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 360 боевиков в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
  • За неделю ВСУ потеряли более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" в течение недели продолжали наносить поражение живой силе и технике противника, в результате ВСУ потеряли свыше 360 военных, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"За неделю на данном направлении противник потерял более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции радиоэлектронной борьбы", - добавило Минобороны.
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