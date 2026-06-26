Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия в течение недели.
- Потери ВСУ составили более 3155 военных, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3155 военных, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобиля и шесть артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3155 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны.