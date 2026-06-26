ВСУ за неделю потеряли более 3155 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3155 военных, 16 боевых бронированных машин, 55 автомобиля и шесть артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.