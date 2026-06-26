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ВСУ за неделю потеряли более 2195 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 26.06.2026
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12:35 26.06.2026 (обновлено: 12:52 26.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 2195 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 2195 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" уничтожили более 2195 военнослужащих ВСУ и военную технику, включая боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили на неделю свыше 2195 военнослужащих ВСУ, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Бойцы РФ в течение недели нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (запрещена в РФ как экстремистская) и пяти бригад нацгвардии.
"Потери противника на данном направлении составили более 2195-ти военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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