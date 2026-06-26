ВСУ за неделю потеряли более 2195 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили на неделю свыше 2195 военнослужащих ВСУ, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в пятницу Минобороны РФ.