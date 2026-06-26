Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" уничтожили более 2195 военнослужащих ВСУ и военную технику, включая боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили на неделю свыше 2195 военнослужащих ВСУ, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили более 2195-ти военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение.
* Запрещенная в России террористическая организация.