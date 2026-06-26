ВСУ за неделю потеряли более 1510 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1510 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1510 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 101 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 июня.