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ВСУ за неделю потеряли более 220 боевиков в Красном Лимане - РИА Новости, 26.06.2026
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12:31 26.06.2026 (обновлено: 12:47 26.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 220 боевиков в Красном Лимане

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 220 боевиков в Красном Лимане

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска за неделю потеряли более 220 военнослужащих в Красном Лимане в ДНР.
  • Также были потеряны четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 220 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 июня.
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