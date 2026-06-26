Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска за неделю потеряли более 220 военнослужащих в Красном Лимане в ДНР.
- Также были потеряны четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей.
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю в населенном пункте Красный Лиман противник потерял более 220 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей", - говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 июня.