ВСУ за неделю потеряли более 1280 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
- ВСУ потеряли свыше 1280 военных и 19 боевых бронированных машин за неделю.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 1280 военных, 19 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.