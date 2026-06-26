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ВСУ за неделю потеряли более 1280 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 26.06.2026
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12:30 26.06.2026 (обновлено: 12:46 26.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1280 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1280 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
  • ВСУ потеряли свыше 1280 военных и 19 боевых бронированных машин за неделю.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 1280 военных, 19 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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