В Сумах прогремел очередной взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".