В Сумах прогремел очередной взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
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