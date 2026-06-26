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В России утвердили список рекрутеров по набору иностранных студентов - РИА Новости, 26.06.2026
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22:13 26.06.2026
В России утвердили список рекрутеров по набору иностранных студентов

В РФ утвердили список рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России утвержден первый перечень рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов, в него вошла 391 организация.
  • Перечень носит информационный характер и будет направлен во все образовательные и научные организации, а также опубликован на информационных ресурсах Минобрнауки РФ.
  • Реестр сформирован в рамках федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первый перечень рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов утвержден в России, в него вошла 391 организация, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"В Минобрнауки России состоялось заседание межведомственной рабочей группы по созданию реестра рекрутинговых агентств. По итогам встречи утвержден первый перечень, включающий 391 организацию", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в списке представлены юридические лица, имеющие договоры с российскими университетами и научными организациями. Ранжирование агентств осуществлялось на основе таких критериев, как юридический статус, опыт работы, прозрачность деятельности, репутация и безопасность.
"Перечень носит информационный характер: он не устанавливает ограничений на взаимодействие с организациями, но служит источником дополнительной информации для оценки рисков. Если университет видит агентство в нижней части перечня, это повод серьезно задуматься и, возможно, провести ревизию отношений", - приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ, руководителя межведомственной рабочей группы Константина Могилевского.
В ведомстве добавили, что перечень будет направлен во все образовательные и научные организации, а также опубликован на информационных ресурсах министерства. Данные будут обновляться ежегодно.
Отмечается, что в настоящее время в российских университетах на всех уровнях высшего образования обучается более 422 тысяч иностранных граждан из 182 стран.
Реестр сформирован в рамках федерального проекта "Россия в мире" национального проекта "Молодежь и дети".
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