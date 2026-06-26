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Посол России назвал самую удобную площадку для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.06.2026
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14:31 26.06.2026 (обновлено: 18:07 26.06.2026)
Посол России назвал самую удобную площадку для переговоров по Украине

Вершинин назвал Стамбул самой удобной площадкой для переговоров по Украине

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкПосол России в Турции Сергей Вершинин
Посол России в Турции Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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Посол России в Турции Сергей Вершинин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает Стамбул удобным местом для переговоров по Украине.
  • Турция готова предоставить свою территорию для переговоров по Украине в любом формате.
АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Россия считает удобной стамбульскую площадку для переговоров по Украине, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин.
Ранее Турция неоднократно заявляла о готовности принять на своей территории переговоры по Украине в любом формате.
"Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, которая представляется нам чрезвычайно удобной для продолжения переговорных контактов", — сказал Вершинин в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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