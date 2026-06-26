Посол России назвал самую удобную площадку для переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия считает Стамбул удобным местом для переговоров по Украине.

Турция готова предоставить свою территорию для переговоров по Украине в любом формате.

АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Россия считает удобной стамбульскую площадку для переговоров по Украине, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин.

Ранее Турция неоднократно заявляла о готовности принять на своей территории переговоры по Украине в любом формате.

"Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, которая представляется нам чрезвычайно удобной для продолжения переговорных контактов", — сказал Вершинин в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.