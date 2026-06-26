Посол России назвал самую удобную площадку для переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия считает Стамбул удобным местом для переговоров по Украине.
- Турция готова предоставить свою территорию для переговоров по Украине в любом формате.
АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Россия считает удобной стамбульскую площадку для переговоров по Украине, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин.
"Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку — Стамбул, которая представляется нам чрезвычайно удобной для продолжения переговорных контактов", — сказал Вершинин в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.