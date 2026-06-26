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США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе, сообщает Axios - РИА Новости, 27.06.2026
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23:38 26.06.2026 (обновлено: 00:47 27.06.2026)
США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе, сообщает Axios

Axios: США ударили по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений Трампа

© NASAОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© NASA
Ормузский пролив. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.
  • По заявлению портала Axios, причиной ударов стали обвинения президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня, об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.
«
"Американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
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