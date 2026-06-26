США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе, сообщает Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе.
- По заявлению портала Axios, причиной ударов стали обвинения президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны президента Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня, об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.
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"Американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива", - говорится в сообщении.