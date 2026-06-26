В США назвали попытки Украины бить БПЛА по России игрой с огнем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал попытки киевского режима бить беспилотниками по территории России игрой с огнем.
- Путин заявил, что Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал игрой с огнем попытки киевского режима бить беспилотниками по территории России.
По его словам, на Западе трубят о разрушительных последствиях атак украинских беспилотников по территории РФ.
"Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами", - сказал Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.
Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
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