США никогда не были нейтральны в украинском вопросе, заявил Пушков

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Алексей Пушков заявил, что США никогда не были нейтральны в украинском вопросе.

Разведданные и американское оружие предоставлялись Киеву, в том числе через закупки со стороны ЕС.

Пушков отметил, что, несмотря на разногласия, США и страны ЕС остаются членами общего евроатлантического сообщества, НАТО и G7, и нейтральность в этом контексте невозможна.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США никогда не были нейтральны в украинском вопросе, разведданные и американское оружие предоставлялись Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Странно слышать рассуждения европейцев о том, что США якобы были "нейтральны" в украинском кризисе. Никакого нейтралитета не было. (Президент США Дональд) Трамп отказался от масштабной финансовой поддержки Киева , прямых поставок оружия и устроил пару выволочек Зеленскому. Однако снабжение Украины разведданными не прерывалось", - написал политик в своем Telegram-канале.

И американское оружие также продолжало поступать на Украину - через закупки со стороны ЕС, добавил Пушков.

Сенатор также отметил, что на недавнем саммите "большой семерки" Зеленский сидел рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Трамп, как бы уничижительно он к нему ни относился, не возражал.

"Другое дело, что его изначальная позиция сильно отличалась от позиции ЕС. Допускаю, что она отличается и сейчас. Но, при всех разногласиях, США и страны ЕС остаются членами общего евроатлантического сообщества, НАТО и G7. Нейтральность в этом раскладе невозможна", - заключил парламентарий.