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США никогда не были нейтральны в украинском вопросе, заявил Пушков - РИА Новости, 26.06.2026
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17:20 26.06.2026
США никогда не были нейтральны в украинском вопросе, заявил Пушков

Пушков: США никогда не были нейтральны в украинском вопросе

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Алексей Пушков заявил, что США никогда не были нейтральны в украинском вопросе.
  • Разведданные и американское оружие предоставлялись Киеву, в том числе через закупки со стороны ЕС.
  • Пушков отметил, что, несмотря на разногласия, США и страны ЕС остаются членами общего евроатлантического сообщества, НАТО и G7, и нейтральность в этом контексте невозможна.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США никогда не были нейтральны в украинском вопросе, разведданные и американское оружие предоставлялись Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Странно слышать рассуждения европейцев о том, что США якобы были "нейтральны" в украинском кризисе. Никакого нейтралитета не было. (Президент США Дональд) Трамп отказался от масштабной финансовой поддержки Киева, прямых поставок оружия и устроил пару выволочек Зеленскому. Однако снабжение Украины разведданными не прерывалось", - написал политик в своем Telegram-канале.
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И американское оружие также продолжало поступать на Украину - через закупки со стороны ЕС, добавил Пушков.
Сенатор также отметил, что на недавнем саммите "большой семерки" Зеленский сидел рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Трамп, как бы уничижительно он к нему ни относился, не возражал.
"Другое дело, что его изначальная позиция сильно отличалась от позиции ЕС. Допускаю, что она отличается и сейчас. Но, при всех разногласиях, США и страны ЕС остаются членами общего евроатлантического сообщества, НАТО и G7. Нейтральность в этом раскладе невозможна", - заключил парламентарий.
Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине и теперь поддерживают Киев.
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