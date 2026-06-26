США могут перенести военные базы с Ближнего Востока, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ США рассматривают возможность переноса части военных баз из Кувейта и Саудовской Аравии для снижения уязвимости перед иранскими атаками, пишет WSJ.

Одним из возможных мест размещения американских сил рассматривается Израиль.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США рассматривают возможность переноса части своих военных баз из Кувейта и Саудовской Аравии для снижения уязвимости перед иранскими атаками в случае новых боевых действий на Ближнем Востоке, утверждает газета США рассматривают возможность переноса части своих военных баз из Кувейта и Саудовской Аравии для снижения уязвимости перед иранскими атаками в случае новых боевых действий на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Sreet Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

"Военное руководство ( США - ред.) сейчас рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне , сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или их функций на запад, подальше от зоны действия иранских ракет и беспилотников",- утверждается в публикации.

В частности речь идет о военно-морской базе США в Бахрейне, которая, как пишет WSJ, подвергалась многочисленным ударам с начала операции против Ирана. По утверждению газеты, атаки привели к серьезным разрушениям, о которых Пентагон публично не сообщал.

По утверждению одного из источников, США могут отказаться от восстановления части поврежденных объектов. Вместо этого некоторые командные центры могут перенести под землю, а военную инфраструктуру - более равномерно распределить по региону. При этом окончательных решений пока не принято.