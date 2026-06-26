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США могут перенести военные базы с Ближнего Востока, пишет WSJ - РИА Новости, 26.06.2026
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11:22 26.06.2026
США могут перенести военные базы с Ближнего Востока, пишет WSJ

WSJ: США могут перенести военные базы из Кувейта и Саудовской Аравии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas MartinezАмериканская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas Martinez
Американская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США рассматривают возможность переноса части военных баз из Кувейта и Саудовской Аравии для снижения уязвимости перед иранскими атаками, пишет WSJ.
  • Одним из возможных мест размещения американских сил рассматривается Израиль.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США рассматривают возможность переноса части своих военных баз из Кувейта и Саудовской Аравии для снижения уязвимости перед иранскими атаками в случае новых боевых действий на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Sreet Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.
"Военное руководство (США - ред.) сейчас рассматривает возможность модернизации базы в Бахрейне, сокращения американского присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или их функций на запад, подальше от зоны действия иранских ракет и беспилотников",- утверждается в публикации.
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В частности речь идет о военно-морской базе США в Бахрейне, которая, как пишет WSJ, подвергалась многочисленным ударам с начала операции против Ирана. По утверждению газеты, атаки привели к серьезным разрушениям, о которых Пентагон публично не сообщал.
По утверждению одного из источников, США могут отказаться от восстановления части поврежденных объектов. Вместо этого некоторые командные центры могут перенести под землю, а военную инфраструктуру - более равномерно распределить по региону. При этом окончательных решений пока не принято.
Одним из возможных мест размещения американских сил рассматривается Израиль, где во время военной операции против Ирана уже находились десятки американских самолетов, включая истребители и самолеты-заправщики, утверждается в материале.
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