США после Ирана могут активнее заняться Украиной, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Тимоти Ниланд заявил, что после достижения перемирия с Ираном США могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине.

Трамп ранее высказывал желание завершить конфликт на Украине и готовность работать с президентом России Владимиром Путиным для достижения этой цели.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США после достижения перемирия с Ираном могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

"Безусловно, перемирие между США Ираном предоставляет Соединенным Штатом больше возможностей заняться украинским конфликтом", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что Трамп прежде неоднократно сигнализировал о желании завершить конфликт и 14 июня писал в своей соцсети Truth Social, что готов работать с президентом России Владимиром Путиным для достижения этой цели.

На минувшей неделе Трамп, выступая на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта. Американский лидер выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут добиться позитивного результата на этом направлении.