Рейтинг@Mail.ru
США после Ирана могут активнее заняться Украиной, считает эксперт - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 26.06.2026
США после Ирана могут активнее заняться Украиной, считает эксперт

Профессор Ниланд: США после перемирия с Ираном могут активнее заняться Украиной

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Тимоти Ниланд заявил, что после достижения перемирия с Ираном США могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине.
  • Трамп ранее высказывал желание завершить конфликт на Украине и готовность работать с президентом России Владимиром Путиным для достижения этой цели.
  • На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США после достижения перемирия с Ираном могут активнее заняться урегулированием конфликта на Украине, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
"Безусловно, перемирие между США и Ираном предоставляет Соединенным Штатом больше возможностей заняться украинским конфликтом", - сказал собеседник агентства.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Эксперт из США рассказал о нежелании Трампа вести диалог с Зеленским
Вчера, 02:55
Эксперт отметил, что Трамп прежде неоднократно сигнализировал о желании завершить конфликт и 14 июня писал в своей соцсети Truth Social, что готов работать с президентом России Владимиром Путиным для достижения этой цели.
На минувшей неделе Трамп, выступая на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном США намерены сфокусировать усилия на разрешении украинского конфликта. Американский лидер выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут добиться позитивного результата на этом направлении.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также указал, что Москва готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, а также реалий на земле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россия ценит усилия Трампа по украинскому урегулированию, заявил Песков
25 июня, 12:46
 
В миреСШАИранРоссияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала