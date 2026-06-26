Врачи оценили прогресс в лечении дирижера Спивакова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи довольны показателями и общим прогрессом в лечении дирижера Владимира Спивакова, выписка планируется на следующей неделе.
- Супруга артиста сообщила, что подозрения на инсульт не подтвердились, а выявленная проблема со здоровьем легко устранима.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Врачи довольны показателями и прогрессом в лечении народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова, выписка планируется на следующей неделе, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
"Владимир Теодорович восстанавливается с каждым днем. Врачи довольны показателями и общим прогрессом. Надеюсь, выпишут на следующей неделе", - сказала она, говоря о состоянии дирижера Владимира Спивакова.
В конце прошлой недели митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
Супруга артиста рассказала РИА Новости, что подозрений на инсульт у Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима.
Жена Спивакова рассказала о его состоянии
20 июня, 09:00