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Врачи оценили прогресс в лечении дирижера Спивакова - РИА Новости, 26.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:29 26.06.2026
Врачи оценили прогресс в лечении дирижера Спивакова

Врачи довольны прогрессом в лечении Владимира Спивакова

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВладимир Спиваков
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Спиваков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи довольны показателями и общим прогрессом в лечении дирижера Владимира Спивакова, выписка планируется на следующей неделе.
  • Супруга артиста сообщила, что подозрения на инсульт не подтвердились, а выявленная проблема со здоровьем легко устранима.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Врачи довольны показателями и прогрессом в лечении народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова, выписка планируется на следующей неделе, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
"Владимир Теодорович восстанавливается с каждым днем. Врачи довольны показателями и общим прогрессом. Надеюсь, выпишут на следующей неделе", - сказала она, говоря о состоянии дирижера Владимира Спивакова.
В конце прошлой недели митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
Супруга артиста рассказала РИА Новости, что подозрений на инсульт у Спивакова не было, выявлена небольшая проблема со здоровьем, которая, по оценкам врачей, легко устранима.
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КультураСССРВладимир Спиваков
 
 
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