Врачи оценили прогресс в лечении дирижера Спивакова

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи довольны показателями и общим прогрессом в лечении дирижера Владимира Спивакова, выписка планируется на следующей неделе.

Супруга артиста сообщила, что подозрения на инсульт не подтвердились, а выявленная проблема со здоровьем легко устранима.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Врачи довольны показателями и прогрессом в лечении народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова, выписка планируется на следующей неделе, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.

"Владимир Теодорович восстанавливается с каждым днем. Врачи довольны показателями и общим прогрессом. Надеюсь, выпишут на следующей неделе", - сказала она, говоря о состоянии дирижера Владимира Спивакова

В конце прошлой недели митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.