Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» используют специальные «гарпуны» и сетки для выведения из строя коптеров ВСУ в Харьковской области.

Для противодействия дронам используются FPV-ПВО, а также коптеры с системой обезвреживания винтов и двигателей.

С начала июня военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 170 беспилотников коптерного типа в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" используют специальные "гарпуны" и сетки для выведения из строя коптеров ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

"Для противодействия дронам кратерного типа задействованы FPV-ПВО, а также коптеры с системой обезвреживания винтов и двигателей. Прикрепленная к беспилотнику сетка-"гарпун" - приспособления для выведения из строя двигателей и лопастей вражескому БПЛА в полете", - сказал военный.

По его словам, беспилотники противника применяются для разведки и корректировки огня, после их обнаружения информация оперативно передается командованию. Он отметил, что к работе привлекаются операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения.