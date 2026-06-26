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Бойцы "Севера" применяют сетки-"гарпуны" против БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.06.2026
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Бойцы "Севера" применяют сетки-"гарпуны" против БПЛА ВСУ

Бойцы "Севера" используют FPV-ПВО и сетки-"гарпуны" для уничтожения дронов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» используют специальные «гарпуны» и сетки для выведения из строя коптеров ВСУ в Харьковской области.
  • Для противодействия дронам используются FPV-ПВО, а также коптеры с системой обезвреживания винтов и двигателей.
  • С начала июня военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 170 беспилотников коптерного типа в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" используют специальные "гарпуны" и сетки для выведения из строя коптеров ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
"Для противодействия дронам кратерного типа задействованы FPV-ПВО, а также коптеры с системой обезвреживания винтов и двигателей. Прикрепленная к беспилотнику сетка-"гарпун" - приспособления для выведения из строя двигателей и лопастей вражескому БПЛА в полете", - сказал военный.
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По его словам, беспилотники противника применяются для разведки и корректировки огня, после их обнаружения информация оперативно передается командованию. Он отметил, что к работе привлекаются операторы беспилотных систем и расчеты постов воздушного наблюдения.
По данным офицера, с начала июня военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" уничтожили более 170 беспилотников коптерного типа в Харьковской области.
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