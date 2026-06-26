Рейтинг@Mail.ru
FT: SpaceX запустит мобильный сервис Starlink для американцев - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 26.06.2026
FT: SpaceX запустит мобильный сервис Starlink для американцев

FT: SpaceX планирует запустить сервис Starlink для американцев

© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует запустить мобильный сервис Starlink для потребителей из США.
  • Для этого компания рассматривает возможность создания собственного розничного продукта и наземной сети мобильной связи в США.
  • Выход SpaceX на рынок розничных контрактов сделает компанию прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Космическая компания Илона Маска SpaceX сообщила о планах запуска мобильного сервиса Starlink для потребителей из США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) в ходе недавнего роуд-шоу в рамках IPO заявила инвесторам, что группа рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и создания собственной наземной сети мобильной связи в США", - пишет издание.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Маск назвал основной источник дохода SpaceX
9 февраля, 10:36
Отмечается, что данный шаг потребует от Starlink создания нового розничного продукта в виде продажи контрактов на мобильную связь частным клиентам. Данная услуга сделает компанию под руководством Маска прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile, указывается в статье.
Financial Times подчеркивает, что выход SpaceX на рынок розничных контрактов станет одним из наиболее значимых этапов коммерческого расширения компании с момента запуска проекта Starlink.
SpaceX не ответила на запрос газеты о комментарии.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин сообщил о запуске еще 16 спутников связи, превосходящей Starlink
12 июня, 18:36
 
СШАИлон МаскSpaceXAT&TT-MobileТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала