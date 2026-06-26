FT: SpaceX запустит мобильный сервис Starlink для американцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует запустить мобильный сервис Starlink для потребителей из США.

Для этого компания рассматривает возможность создания собственного розничного продукта и наземной сети мобильной связи в США.

Выход SpaceX на рынок розничных контрактов сделает компанию прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Космическая компания Илона Маска SpaceX сообщила о планах запуска мобильного сервиса Starlink для потребителей из США, пишет газета Космическая компания Илона Маска SpaceX сообщила о планах запуска мобильного сервиса Starlink для потребителей из США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) в ходе недавнего роуд-шоу в рамках IPO заявила инвесторам, что группа рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и создания собственной наземной сети мобильной связи в США", - пишет издание.

Отмечается, что данный шаг потребует от Starlink создания нового розничного продукта в виде продажи контрактов на мобильную связь частным клиентам. Данная услуга сделает компанию под руководством Маска прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile, указывается в статье.

Financial Times подчеркивает, что выход SpaceX на рынок розничных контрактов станет одним из наиболее значимых этапов коммерческого расширения компании с момента запуска проекта Starlink.

SpaceX не ответила на запрос газеты о комментарии.