FT: SpaceX запустит мобильный сервис Starlink для американцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует запустить мобильный сервис Starlink для потребителей из США.
- Для этого компания рассматривает возможность создания собственного розничного продукта и наземной сети мобильной связи в США.
- Выход SpaceX на рынок розничных контрактов сделает компанию прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Космическая компания Илона Маска SpaceX сообщила о планах запуска мобильного сервиса Starlink для потребителей из США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) в ходе недавнего роуд-шоу в рамках IPO заявила инвесторам, что группа рассматривает возможность запуска розничного продукта Starlink и создания собственной наземной сети мобильной связи в США", - пишет издание.
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Отмечается, что данный шаг потребует от Starlink создания нового розничного продукта в виде продажи контрактов на мобильную связь частным клиентам. Данная услуга сделает компанию под руководством Маска прямым конкурентом трех крупнейших американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile, указывается в статье.
Financial Times подчеркивает, что выход SpaceX на рынок розничных контрактов станет одним из наиболее значимых этапов коммерческого расширения компании с момента запуска проекта Starlink.
SpaceX не ответила на запрос газеты о комментарии.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.