Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Джорджа Сороса хакером, захватившим систему неправительственных организаций для контроля над мировой политикой.

Дмитриев негативно оценил деятельность Сороса, связав ее со скандальной репутацией финансиста и обвинениями в организации смены власти в ряде государств.

Заявление Дмитриева стало комментарием к фрагменту интервью Илона Маска, в котором тот также охарактеризовал Сороса как «системного хакера».

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал скандально известного финансиста Джорджа Сороса хакером, захватившим всю систему неправительственных организаций (НПО) для контроля над мировой политикой.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

"Сорос - хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой", - написал Дмитриев в соцсети X

Так глава РФПИ прокомментировал фрагмент интервью американского миллиардера Илона Маска, в котором тот заявил, что Сорос - "системный хакер", который сумел "взломать систему" и превратить неправительственные организации в машины для взяток.

Ранее Маск сравнил Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран, с антигероем Магнето, противником Людей Икс из вселенной Marvel, а его сына - с маленьким Магнето.