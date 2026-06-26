Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Джорджа Сороса хакером, захватившим систему неправительственных организаций для контроля над мировой политикой.
- Дмитриев негативно оценил деятельность Сороса, связав ее со скандальной репутацией финансиста и обвинениями в организации смены власти в ряде государств.
- Заявление Дмитриева стало комментарием к фрагменту интервью Илона Маска, в котором тот также охарактеризовал Сороса как «системного хакера».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал скандально известного финансиста Джорджа Сороса хакером, захватившим всю систему неправительственных организаций (НПО) для контроля над мировой политикой.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
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"Сорос - хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал фрагмент интервью американского миллиардера Илона Маска, в котором тот заявил, что Сорос - "системный хакер", который сумел "взломать систему" и превратить неправительственные организации в машины для взяток.
Ранее Маск сравнил Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран, с антигероем Магнето, противником Людей Икс из вселенной Marvel, а его сына - с маленьким Магнето.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
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