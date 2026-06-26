Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал, что грело душу каждого бойца на СВО - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 26.06.2026
Российский военный рассказал, что грело душу каждого бойца на СВО

Российский военный рассказал, что письма детей грели душу всем бойцам на СВО

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы получили детские письма
Бойцы получили детские письма - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы получили детские письма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский военнослужащий, вернувшийся из плена, рассказал, что письма детей на фронт грели душу всем бойцам.
  • Каждое письмо от детей мотивировало солдат.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Каждое письмо ребенка на фронт грело душу всем бойцам, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, вернувшийся из плена.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
Возвращенные из плена военные перед отъездом в РФ прокричали Ура и Россия, вперед - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Военные, возвращенные из плена, прокричали "Ура" перед отъездом в Россию
Вчера, 17:03
"Каждый боец получал письма на фронте от детей из фонда "Дети России". Когда читал каждое их письмо - душа всегда радовалась, так как от каждого слова идет тепло и ты понимаешь, что каждого солдата ждут дома", - сказал военнослужащий.
Он отметил, что каждое письмо, которое ему приходило, он сохранил.
"Я чувствовал, что каждый ребенок надеется на нас. Каждое письмо очень мотивирует, и лично я их сохранил, и даже сейчас эти письма со мной", - сообщил военнослужащий.
Он рассказал, что помимо детей, которые ему писали, дома его ждет мама, которая очень по нему соскучилась.
"Меня ждет дома мама. Уже успел с ней созвониться и услышать ее голос", - с теплом рассказал военнослужащий.
Отвечая на вопрос о планах на ближайшее будущее, он отметил, что восстановит свое здоровье, а дальше "будет видно, так как все самое интересное еще впереди".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала