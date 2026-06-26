Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военнослужащий, вернувшийся из плена, рассказал, что письма детей на фронт грели душу всем бойцам.

Каждое письмо от детей мотивировало солдат.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Каждое письмо ребенка на фронт грело душу всем бойцам, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, вернувшийся из плена.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

"Каждый боец получал письма на фронте от детей из фонда "Дети России". Когда читал каждое их письмо - душа всегда радовалась, так как от каждого слова идет тепло и ты понимаешь, что каждого солдата ждут дома", - сказал военнослужащий.

Он отметил, что каждое письмо, которое ему приходило, он сохранил.

"Я чувствовал, что каждый ребенок надеется на нас. Каждое письмо очень мотивирует, и лично я их сохранил, и даже сейчас эти письма со мной", - сообщил военнослужащий.

Он рассказал, что помимо детей, которые ему писали, дома его ждет мама, которая очень по нему соскучилась.

"Меня ждет дома мама. Уже успел с ней созвониться и услышать ее голос", - с теплом рассказал военнослужащий.