Генсек СНГ прокомментировал ситуацию вокруг угрозы Зеленского Белоруссии

"Независимо от заявления Зеленского президент Белоруссии ответил, что это внутреннее дело Республики Беларусь: где размещать, какие вооружения размещать. Поэтому я думаю, что этот инцидент будет урегулирован", - сказал Лебедев Sputnik Ближнее Зарубежье.

В среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега смогут поговорить о заявлениях Зеленского в ходе своего скорого контакта.