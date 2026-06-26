Рейтинг@Mail.ru
Генсек СНГ прокомментировал ситуацию вокруг угрозы Зеленского Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 26.06.2026
Генсек СНГ прокомментировал ситуацию вокруг угрозы Зеленского Белоруссии

Лебедев: ситуация вокруг угроз Зеленского в адрес Белоруссии урегулируется

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что ситуация вокруг угроз Владимира Зеленского в адрес Белоруссии будет урегулирована.
  • Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по белорусской территории после атаки беспилотника ВСУ в Брянской области.
  • Зеленский заявил о прекращении работы ретрансляторов сигналов БПЛА на территории Белоруссии с 22 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг угроз Владимира Зеленского в адрес Белоруссии будет урегулирована, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, напомнив, что белорусский лидер Александр Лукашенко назвал размещение техники внутренним делом страны.
Через несколько дней после атаки беспилотника ВСУ, 17 июня ударившего по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по белорусской территории. Причиной такого заявления было названо якобы присутствие в приграничье ретрансляторов сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам украинской армии.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Украина стала крупнейшим очагом неонацизма, заявило Минобороны Белоруссии
Вчера, 13:55
"Независимо от заявления Зеленского президент Белоруссии ответил, что это внутреннее дело Республики Беларусь: где размещать, какие вооружения размещать. Поэтому я думаю, что этот инцидент будет урегулирован", - сказал Лебедев Sputnik Ближнее Зарубежье.
В среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега смогут поговорить о заявлениях Зеленского в ходе своего скорого контакта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Депутат Рады: Зеленский сам выдумал технику, якобы стоящую в Белоруссии
24 июня, 21:45
 
В миреБелоруссияРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевАлександр ЛукашенкоСНГВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала