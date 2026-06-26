Генсек СНГ прокомментировал ситуацию вокруг угрозы Зеленского Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что ситуация вокруг угроз Владимира Зеленского в адрес Белоруссии будет урегулирована.
- Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по белорусской территории после атаки беспилотника ВСУ в Брянской области.
- Зеленский заявил о прекращении работы ретрансляторов сигналов БПЛА на территории Белоруссии с 22 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг угроз Владимира Зеленского в адрес Белоруссии будет урегулирована, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, напомнив, что белорусский лидер Александр Лукашенко назвал размещение техники внутренним делом страны.
Через несколько дней после атаки беспилотника ВСУ, 17 июня ударившего по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, Зеленский пригрозил Лукашенко ударами по белорусской территории. Причиной такого заявления было названо якобы присутствие в приграничье ретрансляторов сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам украинской армии.
"Независимо от заявления Зеленского президент Белоруссии ответил, что это внутреннее дело Республики Беларусь: где размещать, какие вооружения размещать. Поэтому я думаю, что этот инцидент будет урегулирован", - сказал Лебедев Sputnik Ближнее Зарубежье.
В среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега смогут поговорить о заявлениях Зеленского в ходе своего скорого контакта.