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Метеорологи предупредили о возможном появлении смерчей над морем на Кубани - РИА Новости, 26.06.2026
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19:24 26.06.2026
Метеорологи предупредили о возможном появлении смерчей над морем на Кубани

Метеорологи предупредили о возможных смерчах на побережье от Анапы до Магри

© Фото : соцсетиСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : соцсети
Смерч в Краснодарском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вероятность формирования смерчей над морем на участке черноморского побережья Кубани от Анапы до Магри прогнозируется на пятницу и субботу.
  • Опасность формирования смерчей ожидается до конца суток 26.06.2026, а также утром, днем и вечером 27.06.2026.
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Вероятность формирования смерчей над морем на участке черноморского побережья Кубани от Анапы до Магри прогнозируется на пятницу и субботу, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"До конца суток 26.06.2026, а также утром, днем и вечером 27.06.2026 на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в Telegram-канале центра.
Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на четверг, пятницу и субботу штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.
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