Метеорологи предупредили о возможном появлении смерчей над морем на Кубани

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Вероятность формирования смерчей над морем на участке черноморского побережья Кубани от Анапы до Магри прогнозируется на пятницу и субботу, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил на четверг, пятницу и субботу штормовое предупреждение о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.