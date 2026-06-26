Названа температура, при которой телефон начинает плохо работать

Краткий пересказ от РИА ИИ Телефон может плохо работать в жару, особенно когда температура воздуха выше 35 градусов, что может привести к его выключению.

Оптимальная температура эксплуатации современных смартфонов обычно находится в диапазоне от 0 до 35 градусов.

При достижении критических температур смартфон автоматически снижает производительность процессора, ограничивает яркость экрана, может временно отключать некоторые функции и даже самостоятельно выключиться до нормализации температуры.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Телефон может плохо работать в жару, особенно когда температура воздуха выше 35 градусов — это мешает устройству отводить тепло и даже может привести к выключению, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

"Летом смартфон оказывается в условиях, для которых большинство устройств не рассчитаны на длительную работу. Оптимальная температура эксплуатации современных смартфонов обычно находится в диапазоне от 0 до 35 градусов", — сообщила она.

Если устройство долго находится под прямыми солнечными лучами или в сильно нагретом пространстве, например, в салоне автомобиля, температура его компонентов может значительно превышать допустимые значения.

В жаркую погоду смартфон начинает нагреваться не только от окружающей среды, но и от собственной работы. Процессор, экран, модуль связи, аккумулятор и другие компоненты выделяют тепло, а высокая температура воздуха мешает устройству эффективно его отводить.