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Названа температура, при которой телефон начинает плохо работать - РИА Новости, 26.06.2026
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03:40 26.06.2026 (обновлено: 11:58 26.06.2026)
Названа температура, при которой телефон начинает плохо работать

В МТС предупредили о риске перегрева смартфона в жару

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мужчина держит смартфон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телефон может плохо работать в жару, особенно когда температура воздуха выше 35 градусов, что может привести к его выключению.
  • Оптимальная температура эксплуатации современных смартфонов обычно находится в диапазоне от 0 до 35 градусов.
  • При достижении критических температур смартфон автоматически снижает производительность процессора, ограничивает яркость экрана, может временно отключать некоторые функции и даже самостоятельно выключиться до нормализации температуры.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Телефон может плохо работать в жару, особенно когда температура воздуха выше 35 градусов — это мешает устройству отводить тепло и даже может привести к выключению, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Летом смартфон оказывается в условиях, для которых большинство устройств не рассчитаны на длительную работу. Оптимальная температура эксплуатации современных смартфонов обычно находится в диапазоне от 0 до 35 градусов", — сообщила она.
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Если устройство долго находится под прямыми солнечными лучами или в сильно нагретом пространстве, например, в салоне автомобиля, температура его компонентов может значительно превышать допустимые значения.
В жаркую погоду смартфон начинает нагреваться не только от окружающей среды, но и от собственной работы. Процессор, экран, модуль связи, аккумулятор и другие компоненты выделяют тепло, а высокая температура воздуха мешает устройству эффективно его отводить.
Так, чтобы защитить внутренние элементы от повреждения, современные смартфоны оснащены системой термоконтроля. При достижении критических температур устройство автоматически снижает производительность процессора, ограничивает яркость экрана, может временно отключать некоторые функции и даже выводить предупреждение о перегреве. В отдельных случаях смартфон способен самостоятельно выключиться до нормализации температуры.
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