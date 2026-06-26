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В Хабаровском крае строят и реконструируют 5 школ и 12 детсадов - РИА Новости, 26.06.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:19 26.06.2026 (обновлено: 10:36 26.06.2026)
В Хабаровском крае строят и реконструируют 5 школ и 12 детсадов

В Хабаровском крае одновременно строят и реконструируют 5 школ и 12 детсадов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае одновременно проходит строительство и реконструкция сразу 5 школ и 12 детских садов, сообщает правительство региона.
"Строительство и реконструкция пяти школ и двенадцати детских садов ведется в Хабаровском крае. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО)", – говорится в сообщении.
Губернатор региона Дмитрий Демешин отметил, что в связи с этим на первый план выходит задача по подбору специалистов для открывающихся школ и детских садов. Для этого будут разработаны новые программы поддержки, повышены оклады.
"Мы стараемся делать больше для людей. Никто на Дальнем Востоке столько не строит, никто не имеет таких амбициозных задач. Мы слышим наших жителей и хотим воспитать достойных членов общества", – заявил губернатор Хабаровского края.
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
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Хабаровский крайХабаровский крайДальний ВостокДмитрий Демешин
 
 
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