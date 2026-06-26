В Хабаровском крае строят и реконструируют 5 школ и 12 детсадов

ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. В Хабаровском крае одновременно проходит строительство и реконструкция сразу 5 школ и 12 детских садов, сообщает правительство региона.

"Мы стараемся делать больше для людей. Никто на Дальнем Востоке столько не строит, никто не имеет таких амбициозных задач. Мы слышим наших жителей и хотим воспитать достойных членов общества", – заявил губернатор Хабаровского края.