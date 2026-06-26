Серена Уильямс встретится с Майей Джойнт в первом круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема, сыграет с Майей Джойнт в первом круге Уимблдонского турнира.
- Серена Уильямс получила wild card для выступления в одиночном разряде после четырехлетнего перерыва.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Серена Уильямс сыграет с австралийкой Майей Джойнт в первом круге Уимблдонского теннисного турнира, который пройдет на травяных кортах Лондона.
В пятницу прошла жеребьевка женского одиночного разряда третьего в сезоне турнира Большого шлема. Американка, которой в сентябре исполнится 45 лет, после четырехлетнего перерыва получила wild card для выступления в одиночном разряде. 20-летняя Джойнт занимает 53-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
Уимблдон состоится с 29 июня по 12 июля.