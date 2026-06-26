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Рубио готовится к президентским выборам, считает политолог - РИА Новости, 26.06.2026
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18:56 26.06.2026
Рубио готовится к президентским выборам, считает политолог

Профессор Миршаймер: Рубио готовится к президентским выборам 2028 года

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что госсекретарь США Марко Рубио готовится к президентским выборам 2028 года и занимает жесткую позицию по Украине, чтобы заручиться поддержкой американского внешнеполитического истеблишмента.
  • Главным соперником Рубио перед выборами является вице-президент Джей Ди Вэнс, который придерживается более сдержанной позиции по отношению к Украине.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио готовится к президентским выборам 2028 года, поэтому его публичная позиция по конфликту на Украине отражает взгляды американского внешнеполитического истеблишмента, на поддержку которого рассчитывает глава госдепа, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Прежде всего, Рубио ведет кампанию в расчете на президентские выборы 2028 года и понимает: чтобы заручиться максимальной поддержкой в ​​кругах внешнеполитического истеблишмента, нужно занимать жесткую позицию по Украине", - заявил профессор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
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По оценке Миршаймера, главным соперником Рубио перед выборами является вице-президент Джей Ди Вэнс, который придерживается более сдержанной позиции по отношению к Украине.
"Разница видна и в вопросе войны с Ираном: Вэнс стремится остановить конфликт и договориться с иранской стороной, а Рубио повсюду подчеркивает фундаментальные расхождения между позицией администрации и позицией Ирана", - указал американский эксперт.
В результате, как отметил профессор, Рубио "ведет игру" и по вопросу украинского конфликта, продвигая позицию о необходимости возвращения сторон к переговорам через давление на Москву.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее в конгрессе сообщил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.
В четверг Рубио заявил, что на саммите РФ-США на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По его словам, "на Аляске были предложения, но на Аляске не было соглашений".
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