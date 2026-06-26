Краткий пересказ от РИА ИИ Медиагруппа "Россия сегодня" последовательно наращивает международное присутствие, заявил Киселев.

Она укрепляет позиции там, где раньше доминировал Запад, добавил он.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" последовательно наращивает международное присутствие, укрепляя позиции там, где раньше доминировал Запад, заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.

"В Монголии в 2025 году с нуля было запущено круглосуточное радиовещание, во Вьетнаме Sputnik - единственное российское медиа, которое говорит с вьетнамской аудиторией на ее языке. В 2024 году начал работать корпункт РИА Новости в Индонезии", - сказал гендиректор медиагруппы.

Он отметил, что идет активная работа по открытию новых представительств в Африке и Азии.

"Это не просто "присутствие". Это системный охват континента, где раньше солировал Запад, а теперь звучит "другой голос", - сказал Киселев.

Он добавил, что программы радио Sputnik можно услышать в эфире радиостанций Ботсваны, Мали, Нигера, Нигерии, Камеруна и Гвинеи, круглосуточное вещание запущено и в Латинской Америке. Кроме этого, одним из приоритетных направлений международного сотрудничества является Пакистан.

"В горизонте пяти лет мы заинтересованы в открытии в Исламабаде многофункционального редакционного центра и создании корреспондентской сети по всему Пакистану. Уже до конца этого года Sputnik запустит свои первые ресурсы на урду в социальных сетях", - отметил Киселев.