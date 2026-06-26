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Россия прочно удерживает инициативу по всему фронту, заявил Горемыкин - РИА Новости, 26.06.2026
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15:45 26.06.2026 (обновлено: 16:44 26.06.2026)
Россия прочно удерживает инициативу по всему фронту, заявил Горемыкин

Горемыкин: выполняя волю народа, РФ прочно удерживает инициативу по всему фронту

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Горемыкин заявил, что Россия прочно удерживает инициативу на всей линии фронта специальной военной операции.
  • Российская армия отстаивает суверенитет и независимость государства, подчеркнул он.
  • Генерал армии заявил, что неонацизм не пройдет и реванша у недругов России не будет.
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Россия, выполняя волю народа, прочно удерживает инициативу на всей линии фронта специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
"Российская армия, выполняя волю народа, продолжает решать задачи специальной военной операции, прочно удерживая инициативу на всей линии фронта. Каждому нашему воину присуще ясное понимание того, что он борется за правое дело", - отметил он.
Российская армия, в отличие от одержимого реваншем противника, отстаивает суверенитет и независимость государства, право на свободное и самостоятельное развитие, подчеркнул Горемыкин.
"Для этого нам надо дойти до конца, искоренить это абсолютное зло - нацизм. И мы обязательно это сделаем. Недругам же России мы говорим: реванша не будет. Неонацизм не пройдет!" - заключил он.
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