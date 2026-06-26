Россия прочно удерживает инициативу по всему фронту, заявил Горемыкин

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Россия, выполняя волю народа, прочно удерживает инициативу на всей линии фронта специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

"Российская армия, выполняя волю народа, продолжает решать задачи специальной военной операции, прочно удерживая инициативу на всей линии фронта. Каждому нашему воину присуще ясное понимание того, что он борется за правое дело", - отметил он.