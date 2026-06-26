Путин выразил глубокие соболезнования близким Иванова, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, который скончался в пятницу в возрасте 73 лет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов", - сказал представитель Кремля.
"Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", - добавил Песков.
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