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Путин выразил глубокие соболезнования близким Иванова, сообщил Песков - РИА Новости, 26.06.2026
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15:28 26.06.2026 (обновлено: 15:35 26.06.2026)
Путин выразил глубокие соболезнования близким Иванова, сообщил Песков

Песков: Путин глубоко соболезнует родным и близким Сергея Иванова

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сергей Иванов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, который скончался в пятницу в возрасте 73 лет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов", - сказал представитель Кремля.
"Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований", - добавил Песков.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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