Путин выразил глубокие соболезнования близким Иванова, сообщил Песков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, который скончался в пятницу в возрасте 73 лет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.