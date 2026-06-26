Правительство продлило временный запрет на вывоз технической серы

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство продлило аременный запрет на вывоз технической серы до 31 декабря.

Решение направлено на сохранение объемов производства удобрений и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Ограничение не распространяется на поставки сырья в государства — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временный запрет на вывоз технической серы в России продлен до 31 декабря 2026 года, решение направлено на сохранение объемов производства удобрений, а также на обеспечение продовольственной безопасности страны, говорится в Временный запрет на вывоз технической серы в России продлен до 31 декабря 2026 года, решение направлено на сохранение объемов производства удобрений, а также на обеспечение продовольственной безопасности страны, говорится в сообщении правительства РФ.

Ограничения на вывоз серы были введены с 1 ноября 2025 года для стабилизации отгрузки сырья на внутренний рынок. Запрет дважды продлевался, в последний раз - до 30 июня текущего года.

"В России продлен временный запрет на вывоз отдельных видов серы, которая является критически важным сырьем для отрасли минеральных удобрений. Решение направлено на сохранение действующих объемов производства удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении.

"Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно", - добавили там. Указанные виды - разновидности технической серы.

Отмечается, что ограничение не распространяется на поставки сырья в государства – члены Евразийского экономического союза , Абхазию и Южную Осетию.