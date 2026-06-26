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Правительство продлило временный запрет на вывоз технической серы - РИА Новости, 26.06.2026
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11:32 26.06.2026
Правительство продлило временный запрет на вывоз технической серы

Правительство продлило временный запрет на вывоз технической серы до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство продлило аременный запрет на вывоз технической серы до 31 декабря.
  • Решение направлено на сохранение объемов производства удобрений и обеспечение продовольственной безопасности страны.
  • Ограничение не распространяется на поставки сырья в государства — члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Временный запрет на вывоз технической серы в России продлен до 31 декабря 2026 года, решение направлено на сохранение объемов производства удобрений, а также на обеспечение продовольственной безопасности страны, говорится в сообщении правительства РФ.
Ограничения на вывоз серы были введены с 1 ноября 2025 года для стабилизации отгрузки сырья на внутренний рынок. Запрет дважды продлевался, в последний раз - до 30 июня текущего года.
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России продлен временный запрет на вывоз отдельных видов серы, которая является критически важным сырьем для отрасли минеральных удобрений. Решение направлено на сохранение действующих объемов производства удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении.
"Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно", - добавили там. Указанные виды - разновидности технической серы.
Отмечается, что ограничение не распространяется на поставки сырья в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию.
Помимо этого, можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
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