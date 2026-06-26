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День мирного атома отметили в научном институте "Росатома" в Обнинске - РИА Новости, 26.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:39 26.06.2026
День мирного атома отметили в научном институте "Росатома" в Обнинске

Институт "Росатома" в Обнинске отметил День мирного атома и свое 80-летие

© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"День мирного атома отметили в научном институте "Росатома" в Обнинске
День мирного атома отметили в научном институте Росатома в Обнинске - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"
День мирного атома отметили в научном институте "Росатома" в Обнинске
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Коллектив научного института "Росатома" в Обнинске в пятницу отметил День мирного атома и 80-летие со дня основания предприятия, площадку института посетили глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщила госкорпорация.
Гости осмотрели научно-образовательный класс быстрых физических стендов, созданный в рамках соглашения с НИЯУ МИФИ о совместной образовательной деятельности с целью реализации проекта "Обнинск Тех". За неполных два года с момента создания класса в нем прошли обучение иностранные специалисты более чем из 15 стран.
Делегации также посетили лабораторный комплекс департамента ядерно-лазерных технологий и фотоники, где ознакомились с программой научно-технологического центра перспективных лазерных систем, осмотрели экспозицию музея "Первая в мире атомная электростанция".
На заседании Научно-технического совета института, посвященном 80-летнему юбилею учреждения, с приветствием к его участникам обратился глава Калужской области.
"Научный институт "Росатома" для Обнинска – интеллектуальный стержень и научная основа. Город вырос вместе с институтом. И в год, когда Обнинску исполняется семьдесят, эта связь особенно важна. Своими разработками, своими результатами вы наполняете статус наукограда реальным содержанием. Желаю институту сохранять лидерство. Удивлять мир новыми проектами. Оставаться местом притяжения для талантливых людей", – приводятся в сообщении слова Шапши.
Гендиректор "Росатома" пожелал институту успехов в решении задач укрепления технологического суверенитета.
"Сегодня научный институт в Обнинске выполняет ключевые государственные задачи по разработке и обоснованию безопасности ядерных энергетических установок на всех стадиях жизненного цикла, развивает технологии для гражданской авиации и ядерной медицины и готовит будущую элиту российской атомной отрасли. Имена многих специалистов предприятия входят в "золотой фонд" отечественной науки", – подчеркнул Лихачев.
В рамках заседания состоялась церемония награждения трудового коллектива института "Росатома" орденом "За доблестный труд". Кроме того, генеральный директор госкорпорации "Росатом" вручил государственные награды сотрудникам предприятия за особый вклад в развитие атомной отрасли и добросовестный труд.
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Калужская областьОбнинскКалужская областьРоссияВалерий ФальковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Владислав ШапшаАлексей Лихачев
 
 
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