Замыслы Третьего рейха против СССР были чудовищными, заявили в Минобороны

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Замыслы и действия Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими, указал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

"Оценивая сегодня фашистскую агрессию, необходимо подчеркнуть, что замыслы и действия верхушки Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими", - сказал он.

"Сегодня даже трудно вообразить - какую надо было иметь внутреннюю силу, несгибаемую волю людям того военного времени, чтобы выдержать нечеловеческие испытания. За нашу священную победу советский народ заплатил огромную цену. На полях сражений погиб каждый шестой гражданин СССР. Каждый третий белорус", - подчеркнул замглавы Минобороны РФ.