ПВО с 9 утра уничтожили 61 беспилотник над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 9:00 до 14:00 мск 26 июня сбили 61 украинский беспилотник.
- Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую области, Московский регион, Крым и Черное море.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 14.00 мск 26 июня сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"26 июня с 9.00 мск до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.