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ПВО с 9 утра уничтожили 61 беспилотник над российскими регионами - РИА Новости, 26.06.2026
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14:30 26.06.2026 (обновлено: 14:34 26.06.2026)
ПВО с 9 утра уничтожили 61 беспилотник над российскими регионами

МО РФ: ПВО с 9 утра уничтожили 61 беспилотник над российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО с 9:00 до 14:00 мск 26 июня сбили 61 украинский беспилотник.
  • Дроны были уничтожены над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую области, Московский регион, Крым и Черное море.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 14.00 мск 26 июня сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"26 июня с 9.00 мск до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
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БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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