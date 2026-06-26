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ПВО сбила 46 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 26.06.2026
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ПВО сбила 46 украинских дронов над российскими регионами

За два часа над регионами России сбили 46 украинских БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дежурные средства российской ПВО сбили 46 украинских беспилотников над российскими регионами.
  • Беспилотники были уничтожены в период с 7:00 до 9:00 мск 26 июня над территориями нескольких областей и Московского региона.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 46 украинских беспилотников над российскими регионами с 7.00 до 9.00 мск 26 июня, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
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