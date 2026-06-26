ПВО сбила 46 украинских дронов над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО сбили 46 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены в период с 7:00 до 9:00 мск 26 июня над территориями нескольких областей и Московского региона.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 46 украинских беспилотников над российскими регионами с 7.00 до 9.00 мск 26 июня, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.