Силы ПВО за ночь сбили 660 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО сбили в течение прошедшей ночи 660 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили в течение прошедшей ночи 660 украинских беспилотников над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18