В Ростовской области ночью уничтожили полтора десятка беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В семи районах Ростовской области уничтожены полтора десятка БПЛА.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полтора десятка БПЛА уничтожены ночью в семи районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в области сохраняется.
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