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В Ростовской области ночью уничтожили полтора десятка беспилотников - РИА Новости, 26.06.2026
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06:56 26.06.2026
В Ростовской области ночью уничтожили полтора десятка беспилотников

Силы ПВО уничтожили за ночь полтора десятка беспилотников в Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В семи районах Ростовской области уничтожены полтора десятка БПЛА.
  • Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полтора десятка БПЛА уничтожены ночью в семи районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область полтора десятка БПЛА уничтожены в семи районах области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в области сохраняется.
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