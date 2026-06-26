В Ростовской области ночью уничтожили полтора десятка беспилотников

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полтора десятка БПЛА уничтожены ночью в семи районах Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются. Беспилотная опасность в области сохраняется.