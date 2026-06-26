Путин и Лукашенко продолжают общаться тет-а-тет, сообщил "Пул Первого"

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.