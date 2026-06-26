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Путин и Лукашенко продолжают общаться тет-а-тет, сообщил "Пул Первого" - РИА Новости, 26.06.2026
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22:31 26.06.2026 (обновлено: 23:03 26.06.2026)
Путин и Лукашенко продолжают общаться тет-а-тет, сообщил "Пул Первого"

Путин и Лукашенко общаются тет-а-тет на Валдае уже более четырех часов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Лукашенко беседуют уже более четырех часов.
  • Встреча проходит в резиденции Путина на Валдае в закрытом формате.
  • На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов.
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже более четырех часов, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
«

"Президенты в эти минуты продолжают общаться", — говорится в публикации.

Переговоры проходят в закрытом формате в резиденции Путина на Валдае, лидеры общаются один на один без фото- и видеосъемки.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут необходимым.
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