Путин и Лукашенко продолжают общаться тет-а-тет, сообщил "Пул Первого"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин и Лукашенко беседуют уже более четырех часов.
- Встреча проходит в резиденции Путина на Валдае в закрытом формате.
- На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов.
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже более четырех часов, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
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"Президенты в эти минуты продолжают общаться", — говорится в публикации.
Переговоры проходят в закрытом формате в резиденции Путина на Валдае, лидеры общаются один на один без фото- и видеосъемки.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Как уточнили в Кремле, лидеры обсуждают повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут необходимым.