Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить инфраструктурное развитие организаций культуры - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 26.06.2026 (обновлено: 21:09 26.06.2026)

Путин поручил обеспечить инфраструктурное развитие организаций культуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил кабмину обеспечить инфраструктурное и материально-техническое развитие организаций культуры и образовательных организаций в этой области.
  • Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 декабря 2026 года, далее — один раз в год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти субъектов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить работу по инфраструктурному развитию организаций культуры и образовательных организаций в этой области.
Перечень поручений по итогам заседания совета при Президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию мероприятий по инфраструктурному и материально-техническому развитию организаций культуры и образовательных организаций в области культуры и искусств", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти субъектов.
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Путин поручил построить оздоровительный комплекс при академии Вагановой
Вчера, 19:20
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала