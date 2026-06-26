Путин поручил обеспечить инфраструктурное развитие организаций культуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил кабмину обеспечить инфраструктурное и материально-техническое развитие организаций культуры и образовательных организаций в этой области.
- Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 декабря 2026 года, далее — один раз в год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти субъектов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить работу по инфраструктурному развитию организаций культуры и образовательных организаций в этой области.
Перечень поручений по итогам заседания совета при Президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию мероприятий по инфраструктурному и материально-техническому развитию организаций культуры и образовательных организаций в области культуры и искусств", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и власти субъектов.