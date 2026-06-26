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Путин рекомендовал предоставить членам Союза художников льготы на помещения - РИА Новости, 26.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:10 26.06.2026 (обновлено: 20:41 26.06.2026)
Путин рекомендовал предоставить членам Союза художников льготы на помещения

Путин рекомендовал предоставить членам Союза художников РФ льготы на помещения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин рекомендовал региональным властям обеспечить льготное предоставление помещений для организации студий членам Союза художников России.
  • Ответственными за исполнение рекомендации назначены высшие должностные лица регионов.
  • Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 20 сентября с последующим ежегодным предоставлением.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям обеспечить льготное предоставление помещений для организации студий членам Союза художников России, следует из перечня поручений главы государства.
Соответствующий список поручений президента по итогам заседания Совета по культуре, который прошел 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации обеспечить предоставление на льготных условиях помещений для организации студий-мастерских художникам, являющимся членами Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" и региональных общественных объединений художников", - говорится в поручениях.
Ответственными за исполнение этой рекомендации назначены высшие должностные лица регионов РФ. Срок доклада о выполнении - до 20 сентября с последующим предоставлением раз в год.
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