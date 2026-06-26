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Путин дал поручения по развитию театрального искусства на Кавказе - РИА Новости, 26.06.2026
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19:15 26.06.2026 (обновлено: 20:10 26.06.2026)
Путин дал поручения по развитию театрального искусства на Кавказе

Путин дал поручения по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин дал поручения по обеспечению развития театрального искусства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.
  • Поручено обеспечить продолжение реализации программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке с финансированием до 2030 года.
  • Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить доклад по вопросам, связанным с развитием театрального искусства, до 20 сентября.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по обеспечению развития театрального искусства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
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"Обеспечить продолжение реализации программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, предусмотрев ее финансирование на период до 2030 года", - говорится в тексте поручения.
Также глава государства поручил сформировать программу развития театрального искусства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, включив в нее проведение начиная с 2027 года передвижного межрегионального фестиваля "Вершина".
Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос о выделении финансирования образовательным учреждениям, в которых идет обучение в области искусств, для привлечения к образовательному процессу мастеров исполнительских искусств.
Доклад по вопросам необходимо представить до 20 сентября, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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