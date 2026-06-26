Путин дал поручения по развитию театрального искусства на Кавказе

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин дал поручения по обеспечению развития театрального искусства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.

Поручено обеспечить продолжение реализации программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке с финансированием до 2030 года.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить доклад по вопросам, связанным с развитием театрального искусства, до 20 сентября.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения по обеспечению развития театрального искусства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта, опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить продолжение реализации программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке , предусмотрев ее финансирование на период до 2030 года", - говорится в тексте поручения.

Также глава государства поручил сформировать программу развития театрального искусства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, включив в нее проведение начиная с 2027 года передвижного межрегионального фестиваля "Вершина".

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопрос о выделении финансирования образовательным учреждениям, в которых идет обучение в области искусств, для привлечения к образовательному процессу мастеров исполнительских искусств.