Путин поручил построить оздоровительный комплекс при академии Вагановой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил построить оздоровительный комплекс при Академии русского балета имени Вагановой.
- Срок выполнения поручения — 20 декабря 2029 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил построить оздоровительный комплекс при Академии русского балета имени Вагановой до декабря 2029 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить строительство оздоровительного комплекса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. Срок - 20 декабря 2029 года", - говорится в поручении.
С просьбой о выделении средств на создание спортивно-оздоровительного комплекса при академии к президенту обращался народный артист России Николай Цискаридзе.