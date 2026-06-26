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Путин поручил построить оздоровительный комплекс при академии Вагановой - РИА Новости, 26.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:20 26.06.2026
Путин поручил построить оздоровительный комплекс при академии Вагановой

Путин поручил построить оздоровительный комплекс при Академии русского балета

© Фото : Академия русского балета имени А. Я. ВагановойАкадемия русского балета имени А. Я. Вагановой
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил построить оздоровительный комплекс при Академии русского балета имени Вагановой.
  • Срок выполнения поручения — 20 декабря 2029 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил построить оздоровительный комплекс при Академии русского балета имени Вагановой до декабря 2029 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений обеспечить строительство оздоровительного комплекса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. Срок - 20 декабря 2029 года", - говорится в поручении.
С просьбой о выделении средств на создание спортивно-оздоровительного комплекса при академии к президенту обращался народный артист России Николай Цискаридзе.
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КультураРоссияВладимир ПутинНиколай ЦискаридзеАкадемия русского балета имени А. Я. Вагановой
 
 
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