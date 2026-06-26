В России усилят контроль за ввозимой подкарантинной продукцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, направленный на повышение прослеживаемости ввозимой в Россию подкарантинной продукции.

Россельхознадзор получит полномочия по прослеживанию партий подкарантинной продукции в соответствии с правовыми актами Евразийского экономического союза.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий повысить прослеживаемость ввозимой в Россию подкарантинной продукции в целях недопущения ввоза санкционных и обезличенных товаров, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий повысить прослеживаемость ввозимой в Россию подкарантинной продукции в целях недопущения ввоза санкционных и обезличенных товаров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ направлен на совершенствование регулирования в области карантина растений в РФ . Его реализация, согласно пояснительной записке, будет способствовать эффективной прослеживаемости подкарантинной продукции и недопущению ввоза на внутренний рынок России санкционных и обезличенных товаров.

Закон закрепляет за Россельхознадзором полномочия по прослеживанию партий подкарантинной продукции в соответствии с правовыми актами Евразийского экономического союза, в порядке, установленном правительством РФ.

Сведения о подкарантинной продукции, ввозимой в Россию в соответствии с такими актами, будут вноситься в федеральную государственную информационною систему "Аргус-Фито", в том числе предварительная информация, представляемая участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы.

Граждане и юрлица, которые владеют на праве собственности или ином законном основании подкарантинными объектами либо занимаются производством (в том числе переработкой), импортом, экспортом, хранением, перевозкой и реализацией подкарантинной продукции, будут обязаны представлять такие сведения в эту информационную систему.