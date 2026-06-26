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В России усилят контроль за ввозимой подкарантинной продукцией - РИА Новости, 26.06.2026
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18:20 26.06.2026 (обновлено: 19:10 26.06.2026)
В России усилят контроль за ввозимой подкарантинной продукцией

Путин подписал закон, усиливающий контроль за ввозимой подкарантинной продукцией

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, направленный на повышение прослеживаемости ввозимой в Россию подкарантинной продукции.
  • Россельхознадзор получит полномочия по прослеживанию партий подкарантинной продукции в соответствии с правовыми актами Евразийского экономического союза.
  • Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий повысить прослеживаемость ввозимой в Россию подкарантинной продукции в целях недопущения ввоза санкционных и обезличенных товаров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на совершенствование регулирования в области карантина растений в РФ. Его реализация, согласно пояснительной записке, будет способствовать эффективной прослеживаемости подкарантинной продукции и недопущению ввоза на внутренний рынок России санкционных и обезличенных товаров.
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Закон закрепляет за Россельхознадзором полномочия по прослеживанию партий подкарантинной продукции в соответствии с правовыми актами Евразийского экономического союза, в порядке, установленном правительством РФ.
Сведения о подкарантинной продукции, ввозимой в Россию в соответствии с такими актами, будут вноситься в федеральную государственную информационною систему "Аргус-Фито", в том числе предварительная информация, представляемая участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы.
Граждане и юрлица, которые владеют на праве собственности или ином законном основании подкарантинными объектами либо занимаются производством (в том числе переработкой), импортом, экспортом, хранением, перевозкой и реализацией подкарантинной продукции, будут обязаны представлять такие сведения в эту информационную систему.
Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.
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