Путин поручил подготовить предложения по модернизации МГАХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил правительству представить предложения по обновлению существующего корпуса или созданию нового комплекса Московской государственной академии хореографии.
- Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по обновлению существующего корпуса или созданию нового комплекса Московской государственной академии хореографии.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы представить предложения по модернизации существующего учебного корпуса или строительству нового комплекса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московская государственная академия хореографии", - говорится в поручении.
Путин говорил о необходимости модернизации академии в ходе совещания с членами правительства в начале июня. Ранее президент поручил Минкультуры подготовить проект приведения инфраструктуры академии в достойное состояние.