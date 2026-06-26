Путин поручил изучать в школах лучшие отечественные фильмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил изучать в школах 100 лучших советских и российских фильмов.
- Обсуждение фильмов должно быть обязательным и связано с изучаемыми темами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучать в школах картины из списка 100 лучших советских и российских фильмов, предусмотрев их обязательное обсуждение.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по культуре, состоявшегося 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить использование 100 лучших советских и российских художественных фильмов при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе предусмотрев обязательное обсуждение этих фильмов с учетом изучаемых тем", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.