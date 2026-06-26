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Путин поручил изучать в школах лучшие отечественные фильмы - РИА Новости, 26.06.2026
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18:53 26.06.2026
Путин поручил изучать в школах лучшие отечественные фильмы

Путин поручил изучать в школах фильмы из списка 100 лучших отечественных картин

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил изучать в школах 100 лучших советских и российских фильмов.
  • Обсуждение фильмов должно быть обязательным и связано с изучаемыми темами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучать в школах картины из списка 100 лучших советских и российских фильмов, предусмотрев их обязательное обсуждение.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по культуре, состоявшегося 25 марта, опубликован на сайте Кремля.
"Минпросвещения России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить использование 100 лучших советских и российских художественных фильмов при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования, в том числе предусмотрев обязательное обсуждение этих фильмов с учетом изучаемых тем", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
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