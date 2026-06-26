Путин подписал пакет законов в сфере безопасности, экономики и связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, включая меры по борьбе с кибермошенничеством и усиление контроля за иноагентами.

Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает около 30 инициатив, среди которых: ограничение количества банковских карт на одно лицо, механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов и создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств.

Вводятся новые виды пошлин и повышаются существующие за оформление различных документов в миграционной сфере.

Иноагентов смогут увольнять из силовых ведомств, а банки обяжут предоставлять справки по их операциям.

С 1 октября вводится лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

С 1 марта регионы смогут запрещать продажу вейпов на своей территории.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами.

Борьба с мошенниками

Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает около 30 инициатив. Среди них:

ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, — не более 20;

механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов;

создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств;

право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям — уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку;

"тревожная кнопка" на "Госуслугах" — возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал;

ускоренная блокировка сайтов с незаконными азартными играми.

Закон действует со дня опубликования, однако отдельные меры будут вводить поэтапно до 2028 года.

Миграционная сфера

Ровно через месяц вступает в силу нормативный акт, согласно которому:

вводятся новые виды госпошлин — при замене вида на жительство и при выдаче дубликата разрешения на временное проживание;

в несколько раз повышаются существующие сборы за оформление основных миграционных документов;

вырастет плата при приеме и выходе из гражданства, а также за выдачу или продление срока действия виз для въезда или выезда.

При этом от уплаты пошлин за прием в гражданство освобождаются:

иностранцы и лица без гражданства, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей;

иностранцы, заключившие контракт с Минобороны в период СВО.

Последние также будут освобождены от госпошлины за выдачу ВНЖ.

Безопасность

Согласно закону об усилении контроля за иностранными агентами:

приобретение такого статуса станет основанием для увольнения из силовых ведомств;

банки будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам этих лиц в электронной форме при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах;

повторно подать заявление об исключении из реестра иностранных агентов после отказа можно будет не ранее чем через год;

с 1 сентября иноагентам будет запрещено заказывать социальную рекламу и размещать ее на своих информационных ресурсах;

с этого же дня они будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации.

Торговля

С 1 октября водится лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. В соответствии с этим:

срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет;

их получение будет требовать уплаты госпошлины и отсутствия налоговой задолженности на сумму более трех тысяч рублей;

за розничную торговлю табаком без лицензии будет грозить уголовная ответственность.

Кроме того, с 1 марта текущего года до 1 марта 2032-го регионы смогут запрещать продажу вейпов на своей территории.

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