Путин подписал пакет законов в сфере безопасности, экономики и связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, включая меры по борьбе с кибермошенничеством и усиление контроля за иноагентами.
- Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает около 30 инициатив, среди которых: ограничение количества банковских карт на одно лицо, механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов и создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств.
- Вводятся новые виды пошлин и повышаются существующие за оформление различных документов в миграционной сфере.
- Иноагентов смогут увольнять из силовых ведомств, а банки обяжут предоставлять справки по их операциям.
- С 1 октября вводится лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.
- С 1 марта регионы смогут запрещать продажу вейпов на своей территории.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами.
Борьба с мошенниками
Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает около 30 инициатив. Среди них:
- ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, — не более 20;
- механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов;
- создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств;
- право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям — уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку;
- "тревожная кнопка" на "Госуслугах" — возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал;
- ускоренная блокировка сайтов с незаконными азартными играми.
Закон действует со дня опубликования, однако отдельные меры будут вводить поэтапно до 2028 года.
Миграционная сфера
Ровно через месяц вступает в силу нормативный акт, согласно которому:
- вводятся новые виды госпошлин — при замене вида на жительство и при выдаче дубликата разрешения на временное проживание;
- в несколько раз повышаются существующие сборы за оформление основных миграционных документов;
- вырастет плата при приеме и выходе из гражданства, а также за выдачу или продление срока действия виз для въезда или выезда.
При этом от уплаты пошлин за прием в гражданство освобождаются:
- иностранцы и лица без гражданства, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей;
- иностранцы, заключившие контракт с Минобороны в период СВО.
Последние также будут освобождены от госпошлины за выдачу ВНЖ.
Безопасность
Согласно закону об усилении контроля за иностранными агентами:
- приобретение такого статуса станет основанием для увольнения из силовых ведомств;
- банки будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам этих лиц в электронной форме при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах;
- повторно подать заявление об исключении из реестра иностранных агентов после отказа можно будет не ранее чем через год;
- с 1 сентября иноагентам будет запрещено заказывать социальную рекламу и размещать ее на своих информационных ресурсах;
- с этого же дня они будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации.
Торговля
С 1 октября водится лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. В соответствии с этим:
- срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет;
- их получение будет требовать уплаты госпошлины и отсутствия налоговой задолженности на сумму более трех тысяч рублей;
- за розничную торговлю табаком без лицензии будет грозить уголовная ответственность.
Кроме того, с 1 марта текущего года до 1 марта 2032-го регионы смогут запрещать продажу вейпов на своей территории.
ЖКХ и транспорт
- Лицам, не являющимся перевозчиками, будет грозить штраф до 500 тысяч рублей за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования.
- Водители с правами категорий B, C и D смогут управлять внедорожниками категории AII.
- С 1 июля на многоквартирных домах и общественных зданиях будет разрешено устанавливать солнечные батареи.
- С 1 марта правительство сможет утверждать порядок расследования причин аварийных ситуаций, возникающих в централизованных системах водоснабжения.
- Регионы смогут участвовать в расследовании причин таких аварий.