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Путин подписал пакет законов в сфере безопасности, экономики и связи - РИА Новости, 26.06.2026
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19:30 26.06.2026 (обновлено: 21:43 26.06.2026)

Путин подписал пакет законов в сфере безопасности, экономики и связи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, включая меры по борьбе с кибермошенничеством и усиление контроля за иноагентами.
  • Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает около 30 инициатив, среди которых: ограничение количества банковских карт на одно лицо, механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов и создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств.
  • Вводятся новые виды пошлин и повышаются существующие за оформление различных документов в миграционной сфере.
  • Иноагентов смогут увольнять из силовых ведомств, а банки обяжут предоставлять справки по их операциям.
  • С 1 октября вводится лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.
  • С 1 марта регионы смогут запрещать продажу вейпов на своей территории.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами.

Борьба с мошенниками

Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает около 30 инициатив. Среди них:
  • ограничение количества банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, — не более 20;
  • механизм шестичасовой задержки подозрительных переводов;
  • создание базы данных IMEI-кодов мобильных устройств;
  • право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям — уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку;
  • "тревожная кнопка" на "Госуслугах" — возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал;
  • ускоренная блокировка сайтов с незаконными азартными играми.
Закон действует со дня опубликования, однако отдельные меры будут вводить поэтапно до 2028 года.
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Миграционная сфера

Ровно через месяц вступает в силу нормативный акт, согласно которому:
  • вводятся новые виды госпошлин — при замене вида на жительство и при выдаче дубликата разрешения на временное проживание;
  • в несколько раз повышаются существующие сборы за оформление основных миграционных документов;
  • вырастет плата при приеме и выходе из гражданства, а также за выдачу или продление срока действия виз для въезда или выезда.
При этом от уплаты пошлин за прием в гражданство освобождаются:
  • иностранцы и лица без гражданства, ранее являвшиеся гражданами СССР и участвующие в госпрограмме по переселению соотечественников и членов их семей;
  • иностранцы, заключившие контракт с Минобороны в период СВО.
Последние также будут освобождены от госпошлины за выдачу ВНЖ.
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Безопасность

Согласно закону об усилении контроля за иностранными агентами:
  • приобретение такого статуса станет основанием для увольнения из силовых ведомств;
  • банки будут обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам этих лиц в электронной форме при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах;
  • повторно подать заявление об исключении из реестра иностранных агентов после отказа можно будет не ранее чем через год;
  • с 1 сентября иноагентам будет запрещено заказывать социальную рекламу и размещать ее на своих информационных ресурсах;
  • с этого же дня они будут обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации.
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Торговля

С 1 октября водится лицензирование розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. В соответствии с этим:
  • срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет;
  • их получение будет требовать уплаты госпошлины и отсутствия налоговой задолженности на сумму более трех тысяч рублей;
  • за розничную торговлю табаком без лицензии будет грозить уголовная ответственность.
Кроме того, с 1 марта текущего года до 1 марта 2032-го регионы смогут запрещать продажу вейпов на своей территории.
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ЖКХ и транспорт

  • Лицам, не являющимся перевозчиками, будет грозить штраф до 500 тысяч рублей за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования.
  • Водители с правами категорий B, C и D смогут управлять внедорожниками категории AII.
  • С 1 июля на многоквартирных домах и общественных зданиях будет разрешено устанавливать солнечные батареи.
  • С 1 марта правительство сможет утверждать порядок расследования причин аварийных ситуаций, возникающих в централизованных системах водоснабжения.
  • Регионы смогут участвовать в расследовании причин таких аварий.
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