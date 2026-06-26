Путин рекомендовал подготовить законы о поддержке отечественного кино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроекты о поддержке отечественной кинематографии.
- Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и режиссер Никита Михалков.
- Срок выполнения поручения — 25 сентября 2026 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме совместно с кабмином и Союзом кинематографистов подготовить законопроекты о поддержке отечественной кинематографии.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ и Общероссийской общественной организацией "Союз кинематографистов Российской Федерации" проекты федеральных законов, направленных на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов, и принять в приоритетном порядке такие федеральные законы", - говорится в сообщении.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, режиссер Никита Михалков. Срок выполнения - 25 сентября 2026 года.