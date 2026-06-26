Путин объявил благодарность коллективу института ФМБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин объявил благодарность коллективу Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России.
- Институт расположен в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико биологического агентства", город Санкт-Петербург", - говорится в соответствующем распоряжении главы государства.