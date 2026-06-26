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Путин объявил благодарность коллективу института ФМБА - РИА Новости, 26.06.2026
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18:49 26.06.2026

Путин объявил благодарность коллективу института ФМБА

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин объявил благодарность коллективу Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России.
  • Институт расположен в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии ФМБА России.
"Объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико биологического агентства", город Санкт-Петербург", - говорится в соответствующем распоряжении главы государства.
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