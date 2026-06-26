Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу на Валдае.
- Обсуждаются повестка дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью.
"Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью", - добавил он.
Кроме того, Путин и Лукашенко, продолжил Песков, обсуждают и другие актуальные вопросы.