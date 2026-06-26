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Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства - РИА Новости, 26.06.2026
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18:39 26.06.2026
Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства

Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку дня Союзного государства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу на Валдае.
  • Обсуждаются повестка дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече на Валдае обсуждают повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы, связанные с региональной безопасностью.
"В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", - сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Главы двух государств обсуждают повестку дня Союзного государства, различные вопросы торгово-экономического взаимодействия, темы реализации совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью", - добавил он.
Кроме того, Путин и Лукашенко, продолжил Песков, обсуждают и другие актуальные вопросы.
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