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Путин поручил включить государственные цирки в "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 26.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:35 26.06.2026 (обновлено: 18:39 26.06.2026)
Путин поручил включить государственные цирки в "Пушкинскую карту"

Путин поручил до 1 сентября обеспечить участие госцирков в "Пушкинская карте"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского
Здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта".
  • Срок выполнения поручения — 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта".
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Срок – 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
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