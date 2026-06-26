Путин поручил включить государственные цирки в "Пушкинскую карту"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта".
- Срок выполнения поручения — 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта".
Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по культуре, состоявшегося 25 марта 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Срок – 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
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